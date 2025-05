D’Angelo: “Classifica bellissima ma restiamo concentrati. Arrivare terzi è importante”

“I risultati non li ho ancora visti per bene, ma era importante portare a casa una partita non semplice come questa. La Salernitana sta bene, è una squadra forte, venivano da due vittorie di fila. Abbiamo meritato la vittoria e di questo dobbiamo essere soddisfatti. La classifica è bellissima, abbiamo avuto la sventura di aver trovato due squadre che hanno fatto un campionato strepitoso nel nostro percorso”. Parla così Luca D’Angelo dopo il successo dello Spezia contro la Salernitana, che aiuta la squadra a confermare un terzo posto sempre più vicino. “Dobbiamo giocare a Reggio Emilia e cercare di fare una buonissima prestazione. Non è tempo di calcoli, di minuti, anche perché avremo una settimana in più in cui giocare. Cercheremo di mettere in campo la formazione più conforme alla partita. Oggi hanno fatto bene tutti, sia chi è entrato che chi è subentrato. È importante, avremo bisogno di tutti”.

Un terzo posto che diventa l’obiettivo della stagione delle Aquile, per avere una posizione migliore in visa dei playoff: “È importante arrivare terzi, non determinante ma importante. Dobbiamo cercare di arrivare terzi ma non posso fare calcoli sui minuti dei giocatori perché penso sia sbagliato, tenendo conto che ci sarà una settimana in cui potremo lavorare più tranquillamente rispetto alle altre squadre. Spingeremo finché non saremo certi di essere terzi, ma dobbiamo portare 17-18 giocatori a pari livello. Ci sono cinque cambi e nessuno sa meglio di me quanto sono importanti in mesi caldi come maggio e giugno”. Ma la concentrazione resta sulle partite da giocare: “La partita con la Reggiana è molto importante, dobbiamo fare tre partite al massimo e schiereremo una formazione che possa portare a casa il risuolato perché ci servono punti. Dobbiamo andare lì con determinazione, sapendo che non è semplice contro una squadra che deve salvarsi ma anche noi con la testa siamo rimasti a quando dovevamo salvarci”.

