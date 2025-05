Escursionisti feriti, incendi e un’anziana colta da malore: il primo maggio dei soccorritori

Genova. Non è mancato il lavoro nel giorno della festa dei lavoratori per i soccorritori dei vigili del fuoco e del 118 e per i volontari delle pubbliche assistenze impegnati in diversi interventi.

Il primo intorno all’ora di pranzo quando un’escursionista di 75 anni è caduta su un sentiero oggi, intorno all’ora di pranzo nel parco di Portofino, procurandosi una distorsione a una caviglia. L’anziana è stata verricellata e trasportata in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Genova. Per le ricerche e i soccorsi, oltre all’elicottero, sono stati mobilitati anche i volontari del soccorso alpino, ma il loro intervento non è stato poi necessario e le squadre sono rientrate.

