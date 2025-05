Falcinelli: “Il Pisa ha fatto meglio di noi ma il nostro campionato è grandissimo. Ora concentrati sul finale”

“È stata una sensazione bellissima. È vero che ho giocate tante partite in carriera ma sono stati mesi difficili a livello personale, quando non trovi spazio per come vivo io il calcio è sempre dura. Poi ci sono giornate come queste, torni in campo e passa tutto, gratificandoti dei sacrifici. Sono contento a livello personale e per la squadra, siamo tornati a vincere dopo un periodo non facile a livello di risultati, contro una squadra difficile che veniva da un buon momento. È una bella vittoria per il morale, ora continuiamo così”. Parla così Diego Falcinelli, felice dopo aver ottenuto i tre punti con lo Spezia contro la Salernitana, tornando titolare in una zona inedita in campo:“Mi trovo benissimo in tutte le zone del campo, l’importante è esserci. Ho fatto un anno e mezzo a Modena in quel ruolo sotto punta, D’Angelo mi ha provato mezzala ed è un ruolo che mi piace e che ci permette di essere più offensivi con qualità e palleggio. Sono contento, ma tra tre giorni c’è un’altra partita in cui presentarsi in maniera importante. Vogliamo arrivare ai playoff bene, con uno slancio importante”.

Uno Spezia ormai in lotta per il terzo posto, che ha perso la chance di lottare con il Pisa nell’ultimo mese, con meno continuità di risultati. Così spiegata dall’attaccante: “Il Pisa ha fatto meglio di noi. Stiamo facendo un grandissimo campionato, abbiamo avuto un calo fisiologico perché siamo una squadra fisica, non abbiamo ottenuto i risultati che speravamo ma quando sei sempre a rincorrere qualcosa per strada lasci. È da un po’ che stiamo pensando a noi, ad arrivare bene ai playoff, visto che da qualche giornata è impensabile prendere il Pisa. È una cosa importantissima, non deve passare come una delusione non essere arrivati secondi, altrimenti non arrivi carico come dovresti. L’anno scorso il Venezia è arrivato terzo ed è andato in Serie A, da terzo c’è la possibilità di passare con quattro pareggi. Ma ci sono altre tre partite ed è importante giocarle al massimo”.

