Festa del lavoro, la Cgil spinge sui referendum: “Su sicurezza, precariato e licenziamenti fatti passi indietro, per i cittadini opportunità per decidere in prima persona”

Genova. Una festa, quella del primo maggio, che non è solo e tanto un momento di convivialità per ricordare le battaglie passate, ma deve essere un momento di riflessione sul presente del mondo del lavoro.

Un mondo che “al di là dei dati ufficiali che parlano di una crescita dell’occupazione, vede invece diverse ombre – – esordisce il segretario della Camera del Lavoro di Genova Igor Magni – Quei dati che parlano di una crescita vanno letti e così si scopre che per esempio che in Liguria oltre il 60% delle cessazioni deriva dalla scadenza di un contratto. E che il turismo, che qualcuno dice avrebbe rilanciato l’economia e incrementato l’occupazione ha creato invece soprattutto lavoro precario. Per questo molti giovani sono costretti a emigrare all’estero per trovare un lavoro dignitoso”.

» leggi tutto su www.genova24.it