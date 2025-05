Kouda: “Contentissimo per il primo gol al Picco. Ora sto bene, posso dare una mano”

“Sono contento, è la prima gioia al Picco e quindi sono doppiamente felice. Non vedevo l’ora. C’era caldo per noi ma anche per loro, siamo stati bravi ad esprimere il nostro gioco e portare a casa i tre punti”. Non nasconde il sorriso Rachid Kouda, che segna il suo primo gol casalingo con lo Spezia e apre le marcature contro la Salernitana. Una prova di orgoglio per Rachid, felice di aver ritrovato minuti: “Nessun giocatore è contento quando non gioca, ma il mister fa le scelte per il bene della squadra e ho sempre accettato tutto. Ho sempre messo le mie qualità al servizio della squadra, sono contento che oggi sia arrivato il gol. C’è grande connessione con Pio, sia dentro che fuori dal campo. Dove il mister mi mette provo a mettere a disposizione le mie qualità per fare il meglio possibile. A Frosinone è andata meglio, con il Brescia meno, ma non vedevo l’ora di riscattare quella brutta prestazione. Spero di continuare così”.

Ora la testa ai playoff, per cui lo Spezia si sta preparando: “Dovremo essere bravi a recuperare fuori dal campo, con una vita sana da professionisti. In campo dobbiamo dare tutto, ogni partita è fondamentale, da ora ai playoff. Mi sento bene, penso di essermi messo alle spalle gli infortuni e gli acciacchi. Spero di dare un contributo importante alla squadra da qui alla fine”, conclude.

