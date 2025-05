Marino onesto: “Preventivabile una sconfitta con lo Spezia. Ma non dobbiamo demoralizzarci”

“Una sconfitta alla Spezia era preventivabile, loro sono molto forti. Abbiamo lottato, lo Spezia è partito meglio ma man mano siamo venuti fuori, creando opportunità per pareggiare. Non siamo stati fortunati con i due pali, ma abbiamo lottato e dopo il 2-0 abbiamo compromesso tutto con un gol evitabile. Una prestazione di questo livello contro una squadra che punta alla A deve darci una spinta in più: ora abbiamo partite con squadre che lottano per il nostro stesso obiettivo”. Parla così Pasquale Marino, l’allenatore della Salernitana, che commenta onestamente il ko del Picco: “Lo Spezia è partito molto bene, con grande intensità e vista la loro fisicità sono bravi a verticalizzare quando li aggredisci. Avevano più soluzioni e nella prima mezz’ora abbiamo provato a palleggiare. Dopo lo schiaffo c’è stata reazione e abbiamo chiuso meglio il primo tempo, mentre nella ripresa oltre ai pali abbiamo avuto altre opportunità. Il dispiacere è questo ma non dobbiamo demoralizzarci”.

Uno Spezia migliore quello trovato da Marino, che crede in una possibile promozione tramite post-season dello Spezia: “Ci sono stati miglioramenti nelle strutture. La squadra è forte, penso se la giocherà fino alla fine per la Serie A. Anche in zona playoff ci sono stati risultati impensabili alla vigilia, non si possono fare previsioni perché la B è bella anche per questo. Chi ha un organico ampio, e può gestire le forze, ci arriverà meglio. Oggi c’era un caldo impressionante, la gestione delle forze è fondamentale”.

