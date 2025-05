Meteo: sole al mattino, qualche nuvola e rovescio all’interno nel pomeriggio

Liguria. Prosegue la fase anticiclonica sul Mar Mediterraneo, e anche sulla Liguria prevarranno giornate soleggiate e locale instabilità pomeridiana, con rovesci a carattere temporalesco in particolare nell’interno. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino cieli diffusamente soleggiati su tutta la regione. Dalle ore centrali inizieranno a svilupparsi cumuli in particolare in corrispondenza delle vette nell’interno. La fase convettiva proseguirà nel corso del pomeriggio, con rovesci a carattere temporalesco nell’interno, in prevalenza sul settore centrale ed Alpi Liguri. Cieli sereni o poco nuvolosi altrove, maggiori addensamenti nelle aree interne.

