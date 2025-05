Pesca/ Cordano vince la prima, secondo Badaracco e terzo Longinotti

Da Umberto Righi, Fima Chiavari

Era attesa da tempo la riedizione del Progetto Pesca in Città Chiavari, nato per ravvivare il lungo Entella, sospeso per le condizioni dell’alveo non adatte allo svolgimento di gare di pesca. Ci sono voluti 2 anni e diverse piene per ripristinare profondità e ampiezza sufficiente a distribuire in modo omogeneo tutti i concorrenti. Ma purtroppo è mancata la collaborazione dei pesci, in quanto la pesca nel tratto di fiume Entella si prefigge la cattura di muggini in risalita dal mare, ma questa in base alla marea e alle condizioni climatiche incide anche nella quantità e taglia. Ma lo scopo della Manifastazione a carattere Ricreativo Sociale, è stato comunque raggiunto portare gente e interesse sulle sponde del fiume Entella, attirati dalle divise Garbolino e dalle lunghe canne della casa francese, in certi momenti piegate con grossi pesci in canna. Pesci tenuti in vivo e liberati sani e salvi a fine gara dopo la pesata.

