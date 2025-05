Da Fima Chiavari

La trasferta sul torrente Borbera domenica 27 aprile, per la prova di Selezione A1 del Campionato Italiano Individuale di Trota Torrente, era di quelle “dentro o fuori”, e gli ordini in casa FIMA erano “non si doveva sbagliare”. E gli atleti del team Garbolino, non solo sono stati promossi al passaggio successivo tutti in blocco, ma hanno pure dato “il bianco” agli sfidanti.

