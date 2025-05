A Sarzana scritte contro Sergio Ramelli, FdI: “Gesto vile frutto di un clima d’odio”

“In un fine settimana ricco di eventi per la Città di Sarzana alcuni muri sono stati imbrattati con gravi scritte offensive e violente di matrice comunista. Tra i messaggi, uno in particolare richiama con cinico disprezzo la tragica vicenda di Sergio Ramelli, giovane vittima di odio politico”. È quanto si legge in un comunicato di Fratelli d’Italia il cui circolo di Piazza Matteotti, a pochi metri dal luogo in cui sono state fatte le scritte, è intitolato proprio al giovane milanese di cui in questi giorni ricorre il quarantesimo anniversario della morte.

“Si tratta di un atto gravissimo – denuncia FdI – non solo per i contenuti intrinsecamente violenti e incivili, ma anche per il contesto in cui si inserisce: un chiaro tentativo di intimidire e delegittimare una forza politica che opera nel rispetto delle regole democratiche e che rappresenta migliaia di cittadini.

FdI inoltre “Condanna fermamente questo vile gesto, frutto di un clima d’odio che alcune frange estremiste alimentano da troppo tempo nell’indifferenza generale. È inaccettabile che ancora oggi qualcuno pensi di poter zittire il dissenso politico con la violenza e la minaccia. Auspichiamo un intervento immediato da parte delle autorità per identificare i responsabili di questo atto codardo, e chiediamo una presa di posizione chiara da parte di tutte le forze politiche e istituzionali, perché il silenzio equivale a complicità. Non ci faremo intimidire. Continueremo a portare avanti le nostre idee con coraggio e determinazione, nelle piazze, nei consigli comunali e in ogni sede democratica. La libertà di pensiero e di espressione non si sporca con una bomboletta spray”.

