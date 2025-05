Camogli: Festa di San Fortunato e Sagra del pesce (gratuita), attesi migliaia di ospiti

Domenica 11 maggio Sagra del pesce e la sera precedente, sabato 10 maggio, Festa di San Fortunato: due manifestazioni importanti per Camogli, legate alla tradizione sia religiosa che laica. A parlare dell’edizione 2025 nella sala Consiliare del Comune: il sindaco Giovanni Anelli; il vicesindaco Lorenzo Ghisoli; Vittorio Crovetto, presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Camogli, che organizza la manifestazione per conto del Comune con il fondamentale apporto di: Associazione “San Fortunato”; forze dell’ordine (Polizia locale, Capitaneria, Carabinieri); volontari; pubbliche assistenze; altre associazioni. Poi in collegamento Mariella Cerullo, direttrice Marketing & Communication dell’Oleificio Zucchi S.p.A., realtà imprenditoriale appartenente sempre alla stessa famiglia con ben 215 anni di storia. Per la sagra, alla quale partecipa per il secondo anno, fornisce un prodotto molto apprezzato che abbatte l’odore di fritto. Altro fondamentale sponsor Martini snc che da sempre offre il pesce da friggere (30 quintali circa). Presenti anche Emanuela Caneva, assessore al Turismo; Federica Pesle, comandante della Polizia locale; Luca Garau, presidente della Croce Verde; Gianfranco Merello, presidente del Gruppo “U Dragun”; Alessio Devoto, creatore del bel manifesto di questa 73ª edizione.

Tra le numerose informazioni date sottolineiamo che la sagra sarà gratuita, ma chi lo vorrà potrà lasciare un’offerta che la Pro Loco deciderà a chi destinare e che la distribuzione delle vaschette sarà senza sosta finché ci sarà pesce a disposizione. Questo per favorire anche il rientro dei pullman, circa 90, provenienti da diverse città. Il traffico sarà regolato come sempre.

