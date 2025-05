Chiavari: “Perchè Dio esiste ed è amico di Darwin”, ne parlano Jacopo De Vecchi e Pietro Calore

Domenica sera – 4 Maggio – alle ore 19.30 presso il salone del Caffè Defilla di Chiavari, il filosofo Pietro Calore dialoga con don Jacopo De Vecchi, Direttore dell’Ufficio Pastorale della Cultura della diocesi di Chiavari. Lo spunto per la conversazione è l’ultimo libro del prof. Pietro Calore, classe 1995, linguaggio chiaro e diretto, competente in filosofia, teologia, biologia e fisica: « Perchè Dio esiste ed è amico di Darwin », Ed. Tau. Pietro Calore è molto attivo sui Social Media dove smaschera molti « ismi », ovvero quei fanatismi religiosi o antireligiosi accomunati da ignoranza e pregiudizio, purtroppo molto diffusi. Sul profilo IG « Fantascienza Cattolica » ce n’è per tutti, straordinari i meme, molto ironici, ma il filo rosso che li unisce rivela una solida, solidissima preparazione: il devozionismo non è fede, il razionalismo non è scientifico e via così. L’elenco è lungo e ci si riconosce, si riconoscono gli slogan superficiali di tante battaglie inutili, dentro e fuori la chiesa.

Colpisce nelle pagine del prof. Calore il rigoroso ed inappuntabile riferimento alle fonti della teologia e della filosofia, notevole la competenza fisica, scientifica, biologica: il tutto è proposto con linguaggio diretto, comprensibile, mai superficiale. L’incontro di domenica sera a Chiavari – ingresso libero – è rivolto a tutti coloro che pensano che Dio e Darwin, la fede e la scienza, la Creazione e l’evoluzione naturale siano prospettive distanti, addirittura nemiche… l’intelligenza della fede e la teologia dicono decisamente altro e non è fantascienza, anzi è intelligenza. Durante l’incontro è vietato non fare domande. Con il patrocinio del Comune di Chiavari, Assessorato alla Cultura e un particolare ringraziamento ai gestori del « Gran Caffè Defilla » di Chiavari per l’ospitalità.