Un giorno di doppia festa per la città di Chiavari. In un clima di entusiasmo per la storica promozione in Serie B della Virtus Entella, il campo comunale di via Gastaldi è stato ufficialmente intitolato a Enrico Sannazzari, conosciuto come ‘Richin’, figura leggendaria del calcio chiavarese e primo capitano della squadra biancoceleste.

