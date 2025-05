Comunali, ecco i candidati del Nuovo Psi-Dc a sostegno di Pietro Piciocchi

Genova. E’ stata presentata oggi, venerdì 2 maggio, nel point di Pietro Piciocchi sindaco in via Ceccardi la lista di Nuovo Psi-Dc, la settima a sostegno del candidato. “È una lista che vede un nutrito numero di donne, 24 su 40 candidati, l’ho detto tante volte, l’apporto che le donne stanno dando alla coalizione, alla costruzione del nostro progetto di città, è importante”.

“Questa è una lista che si ispira al passato, come i nomi dei due partiti indicano, ma che guarda al presente e al futuro – afferma Simone Bosio, coordinatore regionale genovese del Nuovo Psi – sono i due partiti che hanno fatto, dal nostro punto di vista, la felicità degli italiani negli anni 80 e 90, e sono i partiti che con il loro pragmatismo politico hanno fatto sì che gli italiani abbiano vissuto un periodo di benessere che adesso non vivono. Certamente da questa esperienza politica noi che cosa abbiamo tratto? Abbiamo tratto l’ispirazione per poter interpretare un nuovo modo di fare politica per quanto possa sembrare paradossale ispirandoci a partiti diciamo storici, e mi riferisco al pentapartito”.

