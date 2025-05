Comunali, Piciocchi: “La campagna di Salis fondata sull’autocelebrazione della propria immagine”

Genova. “Sono francamente stufo di assistere a una campagna elettorale fondata solo sull’autocelebrazione della propria immagine, ricordo che non siamo su un set cinematografico e che la gente non si accontenta di vedere le troupe o i droni quando va in giro a fare riprese per i mercati”.

Sono le parole che Pietro Piciocchi, candidato del centrodestra alle Comunali di Genova, affida a un comunicato stampa e rivolge a Silvia Salis, a pochi giorni dalle polemiche sugli attacchi personali rimbalzati dall’una e dall’altra parte a partire dalla frase di Maurizio Gasparri sulle elezioni amministrative, “che non sono un concorso di bellezza“.

