Dionigi: “Lo Spezia è una corazzata ma dobbiamo continuare con umiltà”

Dopo la preziosa vittoria di ieri nel derby di Modena anche la Reggiana oggi tornerà subito in campo per preparare la sfida con lo Spezia che domenica pomeriggio metterà in palio altri punti salvezza per i granata. “Dobbiamo continuare con umiltà – ha detto l’allenatore – e mantenere questo atteggiamento. Affronteremo lo Spezia che è una corazzata e vedremo se riusciremo a recuperare qualcuno. Il fatto di essere contati deve diventare un’arma di coesione in questo finale di stagione”. Dionigi ha poi aggiunto: “Non so dove arriveremo perché il calcio è strano ma sicuramente ce la giocheremo fino alla fine. Il calendario non è facile ma è importante che la squadra continui con questo spirito”.

