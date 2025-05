Elettromiografie non prenotabili, Natale: “Importante evitare interruzioni in futuro”

“E’ sicuramente una notizia positiva quella che è in corso di formazione un nuovo neurologo che possa eventualmente predisporre esami elettromiografici. Un tipo di indagine per cui in Asl 5 l’agenda delle prenotazioni è stata chiusa per molte settimane. Si tratta di un esame di nicchia, ma anche per questo molto importante per quei cittadini che hanno bisogno di scoprire eventuali patologie neuromuscolari associate a sintomatologie comunque debilitanti come intorpidimento, debolezza muscolare, crampi, spasmi o addirittura paralisi”. Lo sottolinea Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico, dopo aver presentato un’interrogazione in assemblea su questo tema.

“Ferme restando le prerogative dei medici di prescrivere o meno questo tipo di esame, che permette di studiare la funzionalità dei muscoli e dei nervi connessi presenti in una data area del corpo, la lista prenotazioni inaccessibile era un problema non trascurabile che ci era stato segnalato da alcuni cittadini preoccupati. Un ulteriore medico sarebbe sicuramente una garanzia ulteriore che il servizio in Asl 5 non debba più vedersi interrotto”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com