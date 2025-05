Frana a Capo San Donato, per i residenti e i lavoratori di Varigotti una tessera gratuita per utilizzare i bus di linea

Finale Ligure. In seguito alla chiusura della via Aurelia tra Finale Ligure e Varigotti per il ripristino della frana, il Comune di Finale Ligure, in collaborazione con TPL Linea, ha avviato una misura a supporto della mobilità locale.

Da oggi, i residenti di Varigotti e i lavoratori che si recano nella frazione potranno ritirare presso il centro civico “Fontana” una tessera che consentirà loro di utilizzare gratuitamente i mezzi del trasporto pubblico. L’iniziativa è finanziata interamente dal Comune di Finale Ligure, mentre il servizio di trasporto è garantito da TPL Linea.

