Genova “invasa” dai turisti, pienone negli alberghi e in centro città

Genova. Impossibile, in questi giorni, non farci caso: Genova, soprattutto il centro città e gli angoli da cartolina come Boccadasse, è stata letteralmente presa d’assalto dai turisti.

Un esercito pacifico di molti italiani e moltissimi stranieri in t-shirt e cappellino, visto il clima decisamente estivo, brulicanti tra le piazze e i vicoli del centro storico alla ricerca di souvenir, di un pezzo di focaccia o di un tavolo libero al ristorante ma anche interessati alle mostre nei musei e alla visita delle dimore storiche.

» leggi tutto su www.genova24.it