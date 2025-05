Giornata dell’Ostetrica, il 5 maggio ostetriche savonesi a disposizione in piazza Sisto e nell’atrio del Comune

Savona. Nella Giornata Internazionale dell’Ostetrica, 5 maggio 2025, le ostetriche savonesi saranno in Piazza Sisto IV e nell’atrio del Comune di Savona, dalle 10 alle 18.

Con la mostra fotografica: Midwives: critica in every crisis” come le ostetriche partecipano in momenti di crisi, sempre più frequenti: un itinerario attraverso le attività delle nostre ostetriche in missione umanitaria durante le crisi , attimi di formazione, di sostegno, di nascita e di nutrizione attraverso gli occhi di chi c’era, c’è e ci sarà… sempre”.

