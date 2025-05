Giornata di cielo sereno ma nel weekend le cose cambieranno

Cielo sereno al mattino, da metà giornata arriveranno velature da Ponente che si faranno più irregolari nel pomeriggio e consistenti in serata. Queste le previsioni di Arpal per la giornata odierna che sarà caratterizzata anche da venti deboli e mare poco mosso, con temperature stazionarie. Domani, sabato, si assisterà a passaggi di nubi stratiformi medio-alte, a tratti consistenti, anche associate a brevi rari piovaschi mentre in serata un flusso umido sudorientale favorirà addensamenti. Una situazione che determinerà anche un deciso ritorno delle temperature massime su valori in linea con quelli stagionali. Nuvolosità in aumento infine e pioggia in arrivo fra domenica e lunedì.

