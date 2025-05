Il comitato per la dismissione del rigassificatore: “Una storytelling per l’esercitazione. Snam se ne vada e finanzi l’ospedale”

“In Prefettura i mass media hanno ascoltato una narrazione unilaterale, autoreferenziale e trionfale. Una storytelling, come aveva previsto il Comitato per l’immediata dismissione del rigassificatore di Panigaglia dopo il diniego ricevuto per partecipare alla conferenza stampa. L’esercitazione doveva essere su scala reale, ma nella realtà è stata eguale alla precedente. Anzi, minore, perché nel 2010 furono fatti i blocchi stradali”. Lo affermano in una nota stampa i membri dello stesso Comitato per la dismissione immediata del rigassificatore di Panigaglia, commentando quanto accaduto nelle scorse settimane, prima con la simulazione di incidente all’interno dello stabilimento e poi con la comunicazione dei risultati dell’attività avvenuta in Prefettura.

“E’ stato enfaticamente annunciato che “l’esercitazione sarà oggetto di emulazione sul suolo italiano” nonostante “si siano riscontrate situazioni migliorabili”. Al riguardo – proseguono dal comitato – è giusto ricordare che le accortezze assunte poche ore prima dell’esercitazione limitavano l’evento critico all’interno dell’area stabilimento, con la popolazione estromessa dall’esercitazione, fatto salvo per l’Alert-it, un sistema che ha lasciato interdetta o ha spaventato la più parte delle persone. Una reazione non casuale, poiché, come si evince dal sito del Dipartimento della Protezione Civile, l’Alert-i ha molti limiti, tant’è che nella pagina iniziale vi è pure l’avvertimento “da solo non basta – informati sui rischi del territorio in cui vivi, lavori o viaggi per conoscere le corrispondenti misure di autoprotezione”. Inoltre, difformemente da quanto comunicato da Cosimo Versace (Fondazione CIMA), il messaggio non è iniziato con la parola ‘esercitazione’ e non ha indicato che la simulazione riguardava l’impianto di Panigaglia. Una strategia, forse. Ciò che è certo è che l’esercitazione mai avrebbe potuto verificare il comportamento della popolazione, dato che non è stata informata su cosa fare in caso di calamità (l’opuscolo inviato dal Comune di Porto Venere non ha neppure riportato le risibili indicazioni scritte nel Piano di Emergenza Esterno)”.

