Irene Grandi protagonista del concerto gratuito della “Notte Bianca” di Loano

Loano. Sarà Irene Grandi la protagonista del grande concerto gratuito in programma sabato 21 giugno a Loano in occasione dell’edizione 2025 della “Notte Bianca”, la lunga maratona di divertimento promossa dal Comune di Loano in collaborazione con Fipe-Confcommercio e Centro Culturale Polivalente.

Come sempre, l’elemento portante della manifestazione saranno gli esercizi commerciali ed i locali, che resteranno aperti fino a tarda sera e dalle 17 offriranno originali punti di degustazione. Sempre a partire dalle 17 sulla passeggiata troveranno spazio gli stand degli artigiani e degli artisti, che fino a sera esporranno i frutti della loro abilità. Grande protagonista sarà la musica, con circa tanti concerti ed esibizioni in diversi punti della città a partire dalle 21.

» leggi tutto su www.ivg.it