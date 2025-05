Laigueglia si rifà il look: proseguono i lavori straordinari per valorizzare il borgo

Laigueglia. Continuano a ritmo serrato i lavori straordinari finanziati dal Comune di Laigueglia, con un’attenzione particolare all’arredo urbano. Gli interventi, curati dagli operai dell’ufficio tecnico comunale, mirano a migliorare l’estetica e la funzionalità degli spazi pubblici, in vista della stagione primaverile e dell’arrivo dei primi turisti.

“Tutte opere – sottolinea il vicesindaco Andrea Zancanaro – pensate per rendere il nostro borgo marinaro, uno dei più belli d’Italia, ancora più accogliente e vivibile”. I lavori in corso riguardano il rifacimento e la manutenzione dell’arredo cittadino compresi significativi interventi di riqualificazione in varie zone del centro storico e del lungomare.

