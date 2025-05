Marassi, tentano di truffare un’anziana e le rubano un orologio in casa: due arresti

Genova. Due italiani di 20 e 47 anni sono stati arrestati due giorni fa dai carabinieri subito dopo l’ennesima tentata truffa con i solito metodo dei ‘finti carabinieri’. E’ successo nel quartiere di Marassi. L’arresto è stato possibile grazie a diverse segnalazioni arrivate dal quartiere circa telefonate arrivate a casa soprattutto di donne anziane.

Con la tecnica del telefonista che cercava di convincere una donna a mettere da parte tutti i monili in oro in modo che un ‘maresciallo’ venisse a verificare i gioielli sospetti due uomini poi si sono presentati alla porta dell’anziana. Lei non c’è cascata e si è rifiutata di dar loro quanto chiedevano, ma nel distrarla uno dei truffatori è comunque riuscito a rubarle un orologio.

