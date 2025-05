Maresca (Fdi): “Nel mio programma per Genova rifare la Serravalle dritta con un accordo con il governo”

Genova. Francesco Maresca, attuale assessore al porto e logistica del Comune di Genova delinea un progetto ambizioso ma indispensabile per Genova. “Dobbiamo fare la nuova Serravalle. Un’ Autostrada che permetta ai Genovesi di raggiungere Milano in 45 minuti e viceversa. Dopo il Ponte Morandi, il terzo valico e la diga, dobbiamo riprogrammare tutto il sistema autostradale Ligure compresa Gronda e Serravalle”.

Maresca sottolinea l’impatto economico e sociale che avrebbe un’opera del genere per la città di Genova: “Crescerebbe il nostro Pil, la nostra attrattività e soprattutto il valore dei nostri immobili. Pensare che per arrivare dal centro di Genova a quello di Milano ci si possa impiegare 50 minuti significa costruire uno dei distretti economici più importanti non solo in Italia ma in Europa”.

