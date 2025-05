Meeting di Savona: 100 ostacoli con Alaysha Johnson e l’oro europeo Reetta Hurske

Savona. Barriere di gran classe al 14esimo Meeting internazionale Città di Savona. Dopo la presenza dei tre primatisti italiani di 110m ostacoli uomini (Lorenzo Simonelli), 400m ostacoli uomini (Alessandro Sibilio) e 400m ostacoli donne (“Ayo” Folorunso), l’appuntamento Challenger del World Athletics Continental Tour organizzato dall’Atletica Savona può annunciare per mercoledì 21 maggio un 100m ostacoli femminile davvero di grande spessore. La prova tra le barriere sul rettilineo della Fontanassa potrà contare su due ragazze di curriculum internazionale.

Il nome di spicco è Alaysha Johnson: statunitense, 28 anni, lo scorso anno fu tra le otto protagoniste della finale olimpica di Parigi, chiusa al settimo posto, ma può mettere sul piatto anche un primato personale decisamente “pesante” come il 12.31 ottenuto lo scorso anno per giungere seconda ai Trials USA a Eugene. Johnson, con il tempo delle selezioni nazionali (poi sfiorato con 12.34 in semifinale ai Giochi), è al 12esimo posto delle graduatorie mondiali di sempre.

