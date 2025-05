MET diventa main sponsor della Finale Outdoor Region: una partnership all’insegna della sicurezza e della valorizzazione del territorio

Finale Ligure. La Finale Outdoor Region annuncia con entusiasmo l’ingresso di MET tra i main sponsor della destinazione, rafforzando una collaborazione che dura da anni e che ora si consolida ulteriormente.

L’azienda valtellinese, leader nella produzione di caschi e protezioni per il ciclismo, è al fianco della Finale Outdoor Region sin dal 2016, quando per la prima volta ha supportato l’Enduro World Series con il proprio marchio Bluegrass. Da allora, MET ha continuato a supportare gli eventi enduro organizzati sul territorio, contribuendo alla crescita e alla promozione dell’area come una delle principali destinazioni internazionali per la mountain bike.

