Morte del portuale Macciò: una simulazione cinematica dell’incidente per ricostruire l’investimento al porto di Pra’

Genova. Si svolgerà a partire dal 20 maggio con il primo sopralluogo al terminal Psa di Pra’ la prima parte della consulenza tecnica che dovrà stabilire come sia potuta accadere la tragedia in cui ha perso la vita il portuale Giovanni Battista Macciò, morto il 18 dicembre scorso, schiacciato dalla ralla guidata dal collega Patrizio Randazzo.

A sei mesi dall’infortunio mortale è difficile dimenticare le immagini del mezzo che dopo aver fatto inversione sembra puntare dritto verso la ralla ferma dietro la quale il lavoratore 52enne stava lavorando per verificare i sigilli di un container. E’ stato preso in pieno e non ha avuto scampo. Ferito il collega che era seduto al posto di guida della ralla ferma colpita da quella di Randazzo. Quest’ultimo si è difeso dicendo di aver avuto un colpo di sonno dovuto al troppo lavoro e a un farmaco, ma ora sarà l’ingegnere fiorentino Filippo Begani, consulente tecnico della procura e specializzato in ricostruzioni cinematiche di sinistri stradali a dover approfondire e ricostruire in loco quanto accaduto con l’ausilio di simulazioni, calcoli e software compresa l’IA .

