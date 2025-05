“Parlate di mafia”, un appello ai candidati e un torneo di calcio per sensibilizzare la politica

Genova. Un impegno formale e un torneo di calcio per sensibilizzare la politica – e i cittadini – sul tema della criminalità organizzata e della battaglia alle mafie. La doppia iniziativa è di Wikimafia – Libera enciclopedia sulle mafie, in collaborazione con Libera.

“La città di Genova è storicamente interessata dal fenomeno mafioso – si legge in una nota – nel secondo dopoguerra, il capoluogo ligure è stato meta di alcuni esponenti di spicco delle organizzazioni mafiose nel Nord Italia, alcuni perché inviati in soggiorno obbligato, altri per inseguire nuove opportunità di sviluppo criminale. Oggi, come mostrano anche le ultime inchieste, le organizzazioni mafiose, in primis la ‘ndrangheta, cercano di condizionare la vita amministrativa della città e non solo”.

