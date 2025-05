Ponte del 1 maggio, occhi puntati sul traffico: venerdì di spostamenti, domenica da bollino rosso

Genova. Il lungo fine settimana relativo al ponte del Primo Maggio comporterà un incremento significativo dei volumi di traffico sulle strade e autostrade di tutta Italia. La Liguria come spesso accade in prima linea, pronta ad accogliere migliaia di turisti in arrivo dalle regione vicine.

Concluso il periodo delle vacanze pasquali e le celebrazioni del 25 Aprile, il Primo Maggio segna l’ultimo appuntamento di questo ciclo di festività primaverili. Queste giornate a cavallo tra la fine di aprile e l’inizio di maggio rappresentano tradizionalmente uno dei periodi più impegnativi per la rete viaria regionale. In linea con quanto accaduto per le festività precedenti, si attende anche quest’anno un aumento considerevole del flusso veicolare lungo le principali arterie stradali e autostradali del paese.

