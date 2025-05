Ponti primaverili e turismo: a Pasqua incognita meteo, ma è stato boom per il 25 Aprile e 1 Maggio

Savona. Una Pasqua e Pasquetta rovinate in parte dal maltempo, ma pienone per i ponti del 25 Aprile e del 1 Maggio, con dati significativi su presenze e arrivi nel savonese. Un bilancio turistico positivo, legato certamente ai giorni di vacanza, e quindi di soggiorno nel nostro territorio, offerti dal calendario 2025, ma che fa ben sperare in vista della stagione estiva.

In riviera ma anche nelle zone del nostro entroterra, dopo l’incognita meteo delle giornate pasquali, è stato boom di visitatori nelle località della provincia, prese d’assalto per i ponti primaverili. E non sono mancati turisti stranieri.

