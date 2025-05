Prima Categoria “B”: Vecchiaudace Campomorone penalizzata di 3 punti

Un giocatore schierato senza regolare tesseramento in tre partite del girone di andata. Una vicenda arcinota. Ma solo in questa settimana è stata comunicata la penalizzazione di tre punti alla Vecchiaudace Campomorone. Non cambia nulla per la Vadese, che per salvarsi deve vincere domani contro il Q&V e sperare che lo Sciarbo&Cogo non faccia punti. Invece è una buona notizia per la Spotornese, che essendo a -1 potrebbe superare i genovesi in classifica e garantirsi in questo modo la salvezza diretta.

LA CLASSIFICA

