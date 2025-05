Torna dall’infortunio e torna subito decisivo Luca Vignali. Contro la Salernitana un gol che chiude il match e aumenta il suo bottino stagionale di reti in serie B. Sono 5 spalmati su quattro partite (Sudtirol, due al Sassuolo, Cittadella e Salernitana), record in carriera. Il 29enne di Bragarina, allo Spezia da quando era alle elementari (con parentesi a Reggio Emilia e Como), tocca le 185 presenze con la maglia bianca senza contare gli anni delle giovanili. Sono 148 in serie B compresi play off, 23 in serie A e 14 in Coppa Italia. Materiale da hall of fame. Tra qualche anno ovviamente.

L’articolo Quinto gol in stagione per Luca Vignali che tocca le 185 presenze con lo Spezia proviene da Città della Spezia.

