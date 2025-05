Raccolta rifiuti a Savona, Di Tullio (Federconsumatori) scrive al difensore civico del Comune: “Mastelli condominiali e ‘singoli’, ecco i problemi”

Savona. Dopo la diffida inviata a Comune e Sea-s qualche giorno fa, ora il presidente di Federcosumatori Savona Livio Di Tullio ha deciso di rivolgersi direttamente al difensore civico comunale Francesco Cozzi e di valutare “se sussistono i motivi per un suo intervento a tutela dei cittadini savonesi” rispetto alle problematiche riguardanti il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta.

In via preliminare, Di Tullio osserva che “né la Sea-s né l’amministrazione comunale di Savona hanno ritenuto di informare in via preventiva le associazioni dei consumatori e dell’utenza, come per esempio avvenuto nel vicino Comune di Genova. Ne consegue che le nostre osservazioni scaturiscono da notizie lette su gli organi di stampa e sul sito di Sea-s dalle informazioni date ai cittadini durante le riunioni al Palaseas”.

» leggi tutto su www.ivg.it