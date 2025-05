Rapallo: al posto degli “Amici del Castello” un prato pieno di desolazione

Là dove c’era un circolo attivo, “Gli Amici del Castello”, adesso c’è un prato verde. Pieno d’erba, ma anche di desolazione. Soprattutto perché mancano i pescatori con le loro imbarcazioni: a ricordare le origini marinare di Rapallo. In secondo luogo perché anziché un prato, dovrebbe esserci una spiaggia libera. Gli Amici del Castello sono andati via per due importanti motivi: i prolungati lavori al San Francesco (in cui erano comunque tenuti a pagare il canone) che li aveva sfrattati e i nuovi canoni demaniali che una Associazione di pensionati senza fini di lucro non poteva sostenere; in loro aiuto, anche burocratico, sembra non si sia mosso alcuno. Si parla tanto di “sociale”; ci si dimentica che il prato verde era una spiaggetta, sede degli “Amici del Castello”.

» leggi tutto su www.levantenews.it