Dall’ufficio stampa di Amt

Orari provvisori per le linee 886 e 887 a Rapallo anche lunedì 5 maggio

Lunedì 5 maggio via Sellano a Rapallo verrà chiusa al traffico veicolare. Pertanto, fino al termine dei lavori, saranno in vigore gli orari provvisori scaricabili a questo link: https://www.amt.genova.it/amt/trasporto-multimodale/linee-bus-provinciali-old/tigullio-occidentale/rapallo/

