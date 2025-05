Reggiana-Spezia, una rivalità che attraversa i decenni: dai treni speciali agli stadi blindati

Quanto tempo è passato dalle trasferte oceaniche quando Reggiana e Spezia erano rivalissime nella vecchia serie C1, si giocavano campionati al vertice e le loro tifoserie organizzavano decine e decine di pullman al seguito quando non erano treni speciali stipati di persone ed entusiasmo. Erano i mitici e irripetibili anni ‘80, la golden age del tifo organizzato italiano con i suoi colori e i suoi eccessi, naturalmente. Pensare che ieri al “Braglia” di Modena c’erano quasi 15mila spettatori con 2400 supporters da Reggio e che domenica gli spezzini residenti in provincia non potranno essere del match toglie inevitabilmente molto ad una partita importante per la classifica ma anche significativa nella storia, soprattutto per quei fedelissimi con testa canuta.

Fra “Mirabello”, poi “Giglio” e oggi “Città del Tricolore – Mapei Stadium” si contano 21 precedenti tra le due squadre che si sono perse di vista e ritrovate varie volte nella loro storia. Il bilancio narra di nove successi granata, tre acuti aquilotti e nove pareggi, l’ultimo dei quali il 16 marzo 2024 per 0-0 con il portiere di casa Satalino, assoluto protagonista contro uno Spezia pugnace e volitivo a cui mancó solo il gol per portare a casa una vittoria che avrebbe forse accelerato quella rimonta poi culminata solo all’ultima giornata. Quel giorno in campo in maglia granata, guidati da Alessandro Nesta, giocarono campo: Satalino; Sampirisi-Rozzio-Marcandalli; Fiamozzi-Kabashi-Bianco-Pieragnolo; Portanova-Girma; Gondo. Ospiti che risposero con Zoet; Mateju-Hristov-Nikolaou; Elia-Nagy-Esposito-Cassata; Verde-Falcinelli-Jagiello.

