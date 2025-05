Regione, Invernizzi (FDI): “Nuove risorse per dottorati di ricerca, nuova finestra per il finanziamento di borse triennali”

Liguria. “La Regione Liguria, attraverso l’Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento (ALFA), ha aperto una nuova finestra temporale per il finanziamento di borse triennali di dottorato di ricerca nell’ambito del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021–2027. E’ la dimostrazione del massimo impegno profuso dall’assessore regionale all’ Università Simona Ferro”. Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione. La nuova finestra sarà attiva a partire da oggi e fino al 3 giugno 2025.

“L’iniziativa – come ricorda Invernizzi – è di grande valore perché testimonia la continuazione attenzione sulla formazione dei giovani in Liguria. Infatti è stato deciso di garantire l’utilizzo integrale delle risorse stanziate, per valorizzare il collegamento tra ricerca accademica e mondo del lavoro”.

