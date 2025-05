Riva Trigoso: “Prima classe, diversi i motivi per chiederne l’attuazione in deroga”

Dal Gruppo Genitori Scuola Umberto I° Riva Trigoso

I genitori di Riva Trigoso ringraziano la cittadinanza per la preziosa presenza e il fondamentale sostegno manifestato durante l’affollata assemblea pubblica tenutasi presso la Biblioteca del Mare a Riva Trigoso in data 30 aprile 2025. La città ha dato prova di grande comunità su un tema importante: il destino dei bambini e il futuro della città. Si manifesta gratitudine, altresì, per la raccolta firme messa in atto per attestare la partecipazione della città tutta sull’argomento scuola.

