Sampdoria, la classifica peggiora: è il tempo del coraggio o sarà Serie C

A furia di mantenere l’equilibrio la Sampdoria è ora con le spalle al muro. Le classifiche non la danno in zona retrocessione per la differenza reti. Ma in attesa della gara di ritorno i blucerchiati sono in svantaggio nello scontro diretto con la Salernitana (3 a 2 all’andata) e quindi è più veritiero considerarli in zona retrocessione diretta.

I cambi conservativi e il mancato inserimento di Borini e Coda per tenere il punto contro la Cremonese possono avere un senso per evitare un’altra sconfitta dopo la disfatta di Carrara. Ora però è il bivio: o si vincono almeno due gare su tre oppure si rischia di retrocedere.

» leggi tutto su www.genova24.it