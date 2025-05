Sestri: “Dal 5 all’8 giugno capitale della fantasia e narrazione con l’Andersen Festival”

Da Mediaterraneo Servizi

Venerdì 2 maggio, dalla sede della Regione Liguria parte ufficialmente “Un viaggio immersivo tra fiaba, arte e spettacolo”

Dal 5 all’8 giugno 2025 torna a Sestri Levante l’Andersen Festival, uno dei più importanti appuntamenti culturali del panorama italiano, giunto alla sua 28ª edizione. Il Festival, promosso dal Comune di Sestri Levante, ha saputo evolversi negli anni, ampliando il proprio pubblico e arricchendosi di nuove forme artistiche, pur mantenendo saldo il suo

legame con l’infanzia, l’immaginazione e la narrazione.

Quest’anno segna un importante cambio di rotta artistica: la direzione del Festival è affidata a Duccio Forzano, affermato regista televisivo e teatrale, per un triennio che si preannuncia innovativo e coraggioso. Insieme a lui, nel ruolo di co-direttore artistico, l’attore e organizzatore Davide Paganini, le cui origini sono proprio di Sestri Levante.

“L’Andersen Festival è per me una sfida emozionante. Un’occasione per costruire un ponte tra passato e futuro, immaginazione e concretezza. Il tema che accompagnerà le prossime tre edizioni sarà il Tempo: un concetto che ci guiderà ogni giorno e che attraverso l’arte può essere osservato, raccontato e perfino sospeso. Abbiamo pensato a un festival che sia vivo, che si muova con i battiti della città e delle persone. Sestri Levante è un luogo perfetto per accogliere queste visioni”, afferma Duccio Forzano, Direttore Artistico.

“Tornare nella mia terra per contribuire a uno dei festival più belli d’Italia è un onore e una responsabilità. Abbiamo costruito un programma che accosta a nomi affermati, giovani talenti. Pensato per far riflettere, ma anche per far sorridere, sognare e ascoltare le emozioni. E il nostro obiettivo è far partecipe ogni spettatore coinvolgendolo in una narrazione fantasiosa, così da renderlo protagonista della manifestazione”, così dichiara Davide Paganini, co-direttore artistico.

Il Festival mantiene il suo legame con il Premio Andersen – Baia delle Favole, il concorso letterario per fiabe inedite nato nel 1967 e oggi alla 58ª edizione, uno dei più longevi d’Italia, punto di riferimento nella narrativa per l’infanzia che vedrà premiati i vincitori sabato 7 giugno.

