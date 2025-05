Verso il Mercato della Terra di Lunigiana: presenti 23 produttori e sei presidi Sloow Food

Saranno 23 i produttori presenti con banchi e degustazioni domenica 4 maggio in Piazza della Repubblica a Pontremoli per il terzo appuntamento di “Verso il Mercato della Terra di Lunigiana – Slow Food”. Con apertura dalle 9.30 alle 18, eccellenze dell’enogastronomia locale e non solo, il format Slow Food International cresce e si dedica, stavolta, all’olio.

Con coordinamento di Slow Food LuniApua, vedrà confermata la partecipazione dei sei Presidi Slow Food e di meraviglie selezionate in Lunigiana e dalle Condotte del territorio ligure-emiliano-toscano. Per i presidi, l’olio EVO dai 1240 ulivi secolari di Giovanni Bianchini di Massarosa, olivicoltori dal ‘700; il testarolo artigianale pontremolese di Testarolando (con cooking show), la Marocca di Casola, affiancata dal ‘nuovo’ pane di Regnano 23, del Forno di Canoara, il prosciutto stagionato Bazzone, il pane di patate e il Biroldo (insieme a molte prelibatezze) dell’Antica Norcineria da Barga. Ci sarà poi ampia scelta di prodotti caseari con l’azienda Bongi di Fivizzano (con farina di grano 23 e cosmetici tra l’altro), Fattoria Gacciola di Villa Minozzo, Naturalmente Lunigiana di Filattiera (con insaccati), Il Gradile di Mulazzo. Ci saranno le immancabili torte, d’erbi e non solo, di Caterina Sarti con la cipolla di Treschietto. Ci saranno: verdure splendenti con Lunigianatura di Pontremoli, miele biologico con Ape Camilla (Mulazzo), uova fresche con I Barbajan (Viano), succhi e mele rotelle con Il Meleto (Pontremoli), confetture con il Castagneto (Zeri), le farine macinate a pietra, la pasta, i cereali con la filattierese Il Mulino, il basilico e pesto genovese DOP della Aromatica di Sarzana, le lumache dell’aullese L’Escargot, il panigaccio della Taverna Lunigianese dal podenzanino. Le due new entry di questo maggio? I funghi coltivati con selezione di pioppini de Le Ciocche dal pisano, l’olio extravergine d’oliva da colture monovarietali dell’azienda Belfiore da Castelnuovo Magra. Da bere, le birre artigianali del locale Birrificio Il Moro, da un lato, del Birrificio di Ugliancaldo, dall’altro. In più la gran novità dell’evento con la prima partecipazione di Associazione Italiana Sommelier – AIS Apuana, nuovo partner del Mercato, in degustazione di vino, con l’Orzanella (vivaio).

