Acqua grigia nel Canale lunense, il Consorzio: “Attivati contatti con autorità per capire origine fenomeno e valutare eventuali provvedimenti”

Acqua di colore grigio da alcune ore nel Canale lunense. Il Consorzio interviene in merito con una nota: “Il Consorzio Canale Lunense lancia l’allarme e informa i consorziati e la popolazione che l’acqua del canale si presenta completamente grigia con un aspetto anomalo – si legge nel comunicato -. Il Consorzio esclude categoricamente ogni responsabilità sull’accaduto, sottolineando che l’origine del materiale che provoca colorazione anomala dell’acqua, si trova a monte della presa sul fiume Magra, in località Stadano di Aulla, quindi al di fuori della propria competenza diretta”. Conclude il Consorzio Canale Lunense: “Le cause, al momento, restano ignote. Il Consorzio ha già attivato i contatti con le autorità competenti, per capire l’origine del fenomeno e valutare eventuali provvedimenti”.

