Atc, Raffaelli: “Cittadini patiscono sempre più disagi, urgente intervento su linee chiave”

In consigliere comunale del Partito democratico Marco Raffaelli interviene in merito al trasporto pubblico locale e a quanto accaduto sulla linea per Porto Venere in questi giorni di ponte. “Avevamo avvisato che le difficoltà del trasporto pubblico locale spezzino, portate all’attenzione dell’amministrazione da mesi, se non affrontate adeguatamente si sarebbero poi riversate sull’utenza sotto forma di problemi seri – scrive il consigliere -. Quello che è accaduto a Porto Venere nel ponte del Primo maggio, con numerose persone impossibilitate a salire sui mezzi a causa dell’insufficienza di corse, è la prova della veridicità di quanto abbiamo sempre denunciato: il servizio da tempo non è adeguato alle esigenze dei cittadini e di tutti coloro che vengono a visitare il nostro territorio. Continuare a vergare comunicati per vantarsi di quanto Spezia sia cresciuta in termini di flussi turistici, e poi non fornire un adeguato servizio pubblico, quale il TPL, agli spezzini in primis, ed agli stranieri poi, è inutile.”

“Gli utenti patiscono sempre più disagi. Gli autisti lavorano in condizioni sempre più critiche. È pertanto urgente un intervento sulle linee in chiave di ammodernamento – aggiunge -. Ed innanzi a tali criticità è profondamente sbagliato nascondere i problemi sotto al tappeto, cosi com’è stato fatto fino ad oggi da Comune e Provincia della Spezia, insieme ad Atc. Esistono questioni urgenti che vanno affrontate, anche in percorsi condivisi con le parti sociali; toccano il servizio, ma anche aspetti di carattere economico finanziario della società”.

“Sarebbe l’ora di affrontare le questioni tutti insieme, con meno slogan e più fatti, per il bene della città e dei cittadini – conclude -.Noi non ci stancheremo mai di fare la nostra parte. Abbiamo, difatti, già richiesto la convocazione della commissione competente, per discutere dell’assetto del servizio con sindacati, azienda, associazioni di categoria. Presenteremo inoltre un’interpellanza per capire come intende agire l’amministrazione comunale”.

L’articolo Sospetta frattura a un piede per un’escursionista a Deiva: mobilitati uomini e mezzi proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com