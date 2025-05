Azione: “Anche noi accoglieremo l’arrivo di Humanity”

Azione La Spezia interviene sull’arrivo della nave Humanity. In una nota si legge: “Lunedì mattina al faro di molo Italia è previsto l’arrivo di nave Humanity che ospita a bordo 68 migranti,stremati da un viaggio inimmaginabile. Azione sarà a riceverli con associazioni e forze politiche. Saranno ospitati e curati nella nostra città. Facciamo un appello a tutte le forze politiche perché possano lavorare per fare in modo che queste persone possano essere accolti nel primo porto amico per alleviare almeno di qualche giorno le sofferenze di viaggi interminabili”.

