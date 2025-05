Cairo, la funivia e l’area da 160mila metri quadrati: “Un retroporto naturale, possiamo aprirci al mondo”

Cairo Montenotte. Area di stoccaggio di 160mila metri quadrati, 1200 vagonetti (fermi) e 17 km di linea aerea (ancora e per ora) inutilizzati. Il primo viaggio risale al 1912 quando tramite l’impianto funiviario è stato trasportato il carbone diretto alle Officine Gas di Torino. Stiamo parlando della funivie che collega il porto di Savona all’area di Bragno, nel comune di Cairo Montenotte.

Come noto, l’impianto è fermo dalla fine novembre del 2019, quando la forte pioggia ha causato una frana che ha abbattuto due piloni e ora è atteso, dai lavoratori in primis, il ripristino dell’impianto per tornare a trasportare le rinfuse tramite la fune.

