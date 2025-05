Cenerini sull’ultimo infuocato consiglio comunale: “Ci sono state provocazioni che hanno portato alla tensione. Vicenda ingigantita”

“Facciamo un po’ di chiarezza su quanto accaduto in consiglio comunale lunedì 28 aprile! Premetto che ogni atto violento va condannato, ma va anche chiarito come sono andate le cose e chi ha causato l’accaduto”. Fabio Cenerini interviene così, via social, sul tema politico della settimana, ovvero lo scontro verbale e fisico che è avvenuto in Sala consiglio durante l’ultima seduta dell’assemblea cittadina, dopo la bocciatura della mozione urgente dell’opposizione contro il corteo di CasaPound del 17 maggio e durante l’abbandono dell’aula da parte della stessa minoranza.

“In primis l’impreparazione e l’incapacità del presidente Piscopo – afferma Cenerini, elencando le ragioni che a suo avviso hanno portato ai momenti di tensione – che a posteriori condanna e pontifica, ma non si è minimamente curato di predisporre un servizio adeguato della Polizia locale. Sapevamo tutti della mozione urgente sulla manifestazione di CasaPound e dell’ossessione della sinistra per il fascismo, ma in sala c’erano soltanto due agenti. E parla pure!

Seconda provocazione: il voto contrario della maggioranza all’urgenza della discussione. Voi direte: è un voto democratico. Sì col quale si è sancito che non era urgente una discussione urgente, anche in modo stupido, visto che si sarebbe discusso all’una di notte con 10 persone fra il pubblico! Terza provocazione: le parole del sindaco Peracchini: “Per chiarire le provocazioni inutili, veramente inutili e bambinesche… vedo che i metodi fascisti qualcuno l’ha imparati bene…. domani mattina leggerete le dichiarazioni del Sindaco sul Secolo…”. Quarta provocazione: le urla del consigliere Teja contro il consigliere Montefiori, che a sua volta urlava in risposta alle provocazioni di Peracchini, ovviamente il tutto permesso dal presidente Piscopo, incapace di gestire l’aula. Sono tre anni che Teja urla puntualmente contro chi si permette di ribattere a Peracchini. In conseguenza a questi comportamenti scorretti del sindaco e della maggioranza, la sinistra ha abbandonato i lavori. Hanno sbagliato i consiglieri di sinistra che sono andati dalla parte del pubblico a chiedere conto a Teja delle sue urla e da lì è nata una discussione accesa con urla e minacce. I consiglieri erano vicini, ma da pochi metri dove mi trovavo non ho visto atti tesi a violenze fisiche, probabilmente c’è stata qualche strattone involontario. Mi sembra che la vicenda sia stata ingigantita dalla maggioranza e trovo apprezzabili le scuse del consigliere Massimo Lombardi, da cui tutto mi divide politicamente, ma del quale conosco la correttezza e l’onestà intellettuale e posso dirlo di ben pochi altri”.

“Il mio pensiero sulla manifestazione di CasaPound, è che sono d’accordo al suo svolgimento democratico: la sinistra al governo ha ammesso CasaPound a ogni tornata elettorale, oggi d’improvviso è un partito fascista. Di CasaPound deve avere più paura la finta destra che non fa nulla di quanto aveva promesso! Remigrazione e molti altri temi di CasaPound – conclude Cenerini – sono quello che chiedono milioni di italiani, che non sono più rappresentati da chi fa solo promesse!”.