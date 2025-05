Chiavari: 85enne procura lesioni alla moglie e tenta di estorcerle denaro

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri

Ii carabinieri di Chiavari hanno arrestato un uomo di 85 anni per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali ai danni del coniuge. Al culmine di una discussione scaturita per motivi economici, in cui l’uomo sosteneva che la moglie gli dovesse del denaro prestatole anni prima, l’aggrediva fisicamente. I militari intervenuti hanno accompagnato la

vittima in ospedale, da dove è stata dimessa dopo le cure. Su disposizione del Pubblico Ministero, l’ultra ottantenne è stato condotto presso un’altra abitazione, agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, Fatta salva la presunzione di non colpevolezza.

