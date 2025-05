Deiva: 70enne cade su sentiero, il recupero avvenuto con l’elicottero

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia

Si comunica che in data odierna alle ore 18.20 il personale dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato e del Reparto volo di Genova sono stati impegnati per il soccorso ed il recupero di una donna di 70 anni infortunatasi sul sentiero 656 tra Deiva e Framura. L’incidente è avvenuto in una zona piuttosto impervia, dove la persona è caduta, procurandosi un trauma che le ha impedito di camminare. Il personale di terra ha raggiunto il luogo, dopo circa 2 km di tragitto a piedi, e provveduto a stabilizzare la persona, anche con la collaborazione dei volontari della Croce D’Oro Deivese. Infine si è provveduto al recupero ed al trasporto in ospedale con l’elicottero Drago.

» leggi tutto su www.levantenews.it